Tajani, non tanto favorevole al terzo mandato per i governatori

Riguardo all'ipotesi di un rinnovato incarico per i governatori regionali, in vista delle prossime consultazioni amministrative in diversi territori del Paese, "io non sono granché favorevole al terzo mandato. Non possiamo dare a chi ha già un grande potere, ancora più tempo per rimanere. Negli Stati Uniti ci sono per il presidente della Repubblica due mandati. Un presidente di Regione ha addirittura in Italia, nel suo territorio, più potere di quanto abbia un presidente del Consiglio". Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, a margine di una visita all'azienda Scm a Rimini.

"Poi sarà il Parlamento sovrano a decidere - ha concluso - ma credo sia giusto mantenere i due mandati. È un principio di tutela della democrazia nel quale mi riconosco".



