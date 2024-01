"La nostra sfida è quella di mobilitarci per fermare l'onda nera". "David Sassoli non poteva immaginare quanto nera fosse questa onda. I saluti romani, le adunate fasciste, i deputati pistoleri ci portano a dire che il fascismo non è un'opinione ma un reato".

Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein intervenendo alla commemorazione e in riferimento alle prossime europee.





