Idea dell'Ue: i Maneskin e altre star per avvicinare i giovani al voto

Dopo l'appello rivolto dal vice presidente della Commissione Margaritis Schinas a Taylor Swift, nella Commissione Ue sta prendendo forma un'idea: ingaggiare una vera e propria parata di star della musica europea per avvicinare i cittadini all'Unione in vista del voto di giugno.

Secondo quanto scrive Euronews, la Commissione potrebbe ingaggiare star come la spagnola Rosalia, i belgi Angele e Stromae e perfino i Maneskin.

Anche altri artisti musicali, così come atleti e giocatori di calcio ritenuti sufficientemente popolari, saranno contattati attraverso i loro rappresentanti mediatici, ha spiegato un funzionario europeo secondo il quale la selezione delle celebrità nate in Europa cercherà di avere un equilibrio geografico per raggiungere il maggior numero di cittadini dei 27 Stati membri.

La selezione dei nomi rivelata giovedì è deliberatamente pensata per attirare i giovani elettori: Rosalía, Maneskin, Angèle e Stromae sono tra gli artisti più popolari del momento, con un forte seguito sui social media che Bruxelles spera di poter sfruttare per diffondere consapevolezza sulle elezioni continentali. Anche perché in 4 Paesi - Germania, Malta, Austria e Belgio - per votare alle Europee basterà aver compiuto 16 anni e non diciotto.

