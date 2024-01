Paletti a responsabilità dei medici, passa mozione Camera

Sono in arrivo paletti alla responsabilità penale dei medici: l'impegno del governo a limitarla modificando il codice penale è sancito da una mozione di maggioranza approvata dall'Aula della Camera con 252 voti a favore e 35 contrari. Obiettivi simili erano nelle mozioni delle opposizioni, approvate nelle parti in cui è stata accettata la riformulazione del governo. La mozione di maggioranza prevede, fra l'altro, anche l'impegno - su cui il governo ha reso parere favorevole dopo un'iniziale invito alla riformulazione - a introdurre, accanto al ricorso alla via giudiziaria, un sistema di risoluzione "alternativo" delle controversie.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA