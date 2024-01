Incontro Meloni, Salvini e Tajani: 'riunione su migranti, Ucraina e Medio Oriente'

Incontro in mattinata tra la premier Meloni e i due vicepremier, Salvini e Tajani.

Da Palazzo Chigi viene smentito il pranzo fra i tre leader di centrodestra sulle Regionali. Le stesse fonti spiegano che in mattinata c'è stato un incontro sul tema dell'immigrazione a cui hanno partecipato la premier Giorgia Meloni, i due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Successivamente Tajani avrebbe visto Meloni.

Tajani, a P.Chigi parlato di migranti e situazione Mo e Ucraina

"Non c'è stato alcun pranzo, stamattina abbiamo parlato di immigrazione, della situazione nel Mediterraneo, della situazione in Medio Oriente e in Ucraina: noi abbiamo il governo e la guida del G7 ci preoccupiamo di quello che accade nel mondo, quello che accade ai nostri confini non abbiamo parlato di elezioni amministrative regionali non abbiamo parlato di Sardegna". Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani lasciando la sede di Fi dopo aver riunito i coordinatori regionali. "Le elezioni in Sardegna e Basilicata sono molto importanti ma oggi abbiamo affrontato con serietà e responsabilità da ministri del governo italiano da presidente del Consiglio, vicepresidenti e altri ministri la situazione internazionale, questioni che stanno su tutte le prime pagine".

Tajani, vertice a tre? Si farà se serve, io sono ottimista

Un vertice a tre sulle regionali? "Se servirà si farà, si faranno gli incontri quando si dovranno fare, io sono ottimista si risolverà il problema". Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani lasciando la sede di Fi dopo aver riunito i coordinatori regionali in vista del congresso del partito. "La responsabilità di governo - ha sottolineato - è più importante della responsabilità di partito, saremmo degli irresponsabili se non ci preoccupassimo della situazione internazionale molto complicata e molto difficile. Noi stiamo facendo il nostro dovere, c'è una situazione legata all'immigrazione, c'è una situazione legata alla politica estera, c'è una presenza militare italiana in Libano: noi ci preoccupiamo delle cose che accadono nel mondo che guardiamo con grande attenzione, svolgiamo un ruolo da protagonisti, stiamo responsabili e in questa fase di guida del G7 non possiamo esimerci dobbiamo individuare le cose da fare. Stiamo aiutando il popolo palestinese, stiamo lavorando per la pace in Medio Oriente, stiamo lavorando per l'Ucraina, per una situazione molto complicata anche in Africa, di questo abbiamo parlato" stamattina a palazzo Chigi.

La Lega presenta una proposta per il terzo mandato dei governatori

La Lega ha presentato una proposta di legge per introdurre il terzo mandato per i governatori. La proposta, a firma di Alberto Stefani, segretario della Liga veneta e presidente della commissione bicamerale per il federalismo fiscale, modifica la legge del 2004 che fissava a due il numero massimo di mandati consecutivi per i presidenti di Regione "al fine di valorizzare il lavoro svolto dai governatori - si legge - e lasciare ai cittadini la possibilità di scegliere liberamente da chi essere rappresentati".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA