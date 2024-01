Salvini: 'Non avevo detto a Meloni che non mi sarei candidato'

"Non l'avevo detto" a Giorgia Meloni. Sulla scelta di "non candidarmi" alle europee - spiega il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, nella registrazione della puntata di stasera di Porta a Porta - "ho risposto ad una domanda che mi hanno fatto" durante un programma Tv.



"È necessaria una profonda riforma della giustizia perché il magistrato è l'unico che se sbaglia non paga" rispetto ad altre professioni. "La separazione delle carriere è fondamentale", ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture durante la registrazione della puntata di Porta a Porta.

