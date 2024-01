Renzi, giusto ricordare Acca Larentia, ma non giusto il modo

"Dobbiamo avere il coraggio di dire che questi ragazzi vanno ricordati, ma da qui a sostenere che questo modo di ricordarlo sia giusto ci passa ovviamente moltissimo". Lo ha affermato Matteo Renzi, senatore e leader di Italia Viva, in merito alla commemorazione della strage di Acca Larentia.

"Il vero problema di questo governo - ha detto - è che sono una banda di improvvisati, quello a Capodanno che spara, quell'altro che ferma i treni. Si tratta di una classe dirigente davvero improvvisata: se Meloni non lo capisce diventa un problema per lei e soprattutto per l'Italia".

Renzi, parlando con i cronisti, ha ricordato di aver "sempre detto che bisogna ricordare i ragazzi morti in quella vicenda perché sono tre ragazzi morti per la loro fede politica. Erano tre ragazzi del Msi e sono stati uccisi, è una vergogna quello che è accaduto ed è giustissimo ricordarli: guai a fare di tutta l'erba un fascio".



