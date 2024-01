Ok Senato alla mozione di maggioranza pro Kiev, avanti aiuti

Con 103 voti favorevoli, 24 contrari e 27 astenuti l'aula del Senato ha approvato la risoluzione proposta dalle forze di maggioranza che al primo punto del testo, impegna il governo a "continuare a sostenere, in linea con gli impegni assunti e con quanto sarà ulteriormente concordato in ambito Nato e Ue nonché nei consessi internazionali di cui l'Italia fa parte, le autorità governative dell'Ucraina anche attraverso la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari". Al secondo punto si chiede poi l'impegno a sostenere "tutti gli sforzi diplomatici" per la fine della guerra e "una pace giusta, duratura ed equilibrata".





