La Lega firma l'accordo per la giunta in Alto Adige

Non basta l'improvvisa accelerazione sulla firma dell'accordo di governo, fissata per oggi, per chiarire il futuro della nuova maggioranza provinciale di Bolzano. Dopo qualche ora di incertezza sulla decisione della Lega in proposito, lo stesso Christian Bianchi, unico eletto della lista Lega/Uniti per l'Alto Adige, ha reso noto di aver "firmato e depositato l'accordo di governo".

"Con questo atto - precisa Bianchi - si conclude il lavoro programmatico svolto dalla coalizione, un lavoro molto importante e che ha prodotto un documento di qualità, mentre resta aperta ancora la questione della composizione della giunta".



