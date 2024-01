++ Italia Viva, continueremo a votare il ddl Nordio ++

"Continueremo a votare a favore di questo ddl Nordio perché noi siamo garantisti sempre". Ad assicurarlo all'Ansa è il senatore di IV, Ivan Scalfarotto, che già ieri aveva votato con la maggioranza per abolire l'abuso d'ufficio spaccando in Commissione Giustizia del Senato il fronte dell'opposizione che invece ha votato contro. Quindi direte sì anche alla stretta sulla pubblicazione delle intercettazioni prevista nell'art.2 del testo? "Certo - risponde Scalfarotto - noi siamo contrari a che si massacrino le persone sui giornali" senza neanche una sentenza di condanna. "Guardate cos'è successo in questi giorni con il caso di Simonetta Cesaroni. I giornali hanno accusato apertamente una persona dell'omicidio" senza alcuna certezza giudiziaria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA