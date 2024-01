M5S, Avs e Pd chiedono alla Camera la revoca di Sgarbi

M5S, Avs e Pd chiedono nell'Aula della Camera "la revoca del sottosegretario Vittorio Sgarbi".

"Noi sappiamo da che parte stare e ci siamo sempre stati", sostiene Antonio Caso di M5S.

"Ci uniamo allo sdegno che molti in questa Aula provano per le vicende che interessano il sottosegretario Sgarbi e che gettano ombre sul ministero della Cultura. Chiediamo la revoca del sottosegretario", aggiunge Elisabetta Piccolotti di Avs. Una revoca, sottolinea Irene Manzo del Pd "che non è rinviabile.

Sgarbi potrà difendersi di accuse così gravi senza gravare sulle Istituzioni", ha concluso.



