La Lega ribadisce la candidatura del presidente uscente Solinas in vista delle Regionali in Sardegna.

Nessun passo indietro - si legge in una nota dell'ufficio stampa - come erroneamente ipotizzato da alcuni media, ma la consapevolezza di un progetto condiviso con l'intero centrodestra che ha portato ottimi risultati a livello nazionale e regionale.



