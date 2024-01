Il Papa contro la maternità surrogata, plaude il centrodestra

Aborto, maternità surrogata, teoria del gender: Papa Francesco interviene sui grandi temi etici con parole chiare.

E non è un caso che le abbia pronunciate nel tradizionale discorso al Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, nel quale affronta ogni anno le principali questioni geopolitiche, perché "la via della pace esige il rispetto della vita, di ogni vita umana, a partire da quella del nascituro nel grembo della madre, che non può essere soppressa, né diventare oggetto di mercimonio", ha spiegato Papa Francesco.

Il Papa ha parlato anche della teoria del gender sottolineando che "purtroppo, i tentativi compiuti negli ultimi decenni di introdurre nuovi diritti, non pienamente consistenti rispetto a quelli originalmente definiti e non sempre accettabili, hanno dato adito a colonizzazioni ideologiche, tra le quali ha un ruolo centrale la teoria del gender, che è pericolosissima perché cancella le differenze nella pretesa di rendere tutti uguali". Secondo il Pontefice, "tali colonizzazioni ideologiche provocano ferite e divisioni tra gli Stati, anziché favorire l'edificazione della pace".

Parole che raccolgono il plauso del centro-destra che ha questi temi tra i suoi principali cavalli di battaglia.

Per la ministra della Famiglia Eugenia Roccella "queste parole di Papa Francesco centrano il punto, che prescinde anche a questioni di fede e ha a che fare con un basilare principio di umanità: i corpi delle donne non si affittano, i bambini non si comprano".

Il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, commenta: "Ancora una volta il Santo Padre interviene in maniera chiara e severa contro l'orripilante pratica dell'utero in affitto. Papa Bergoglio chiede che venga sanzionata a livello universale questa barbarie. Esattamente quello che intende fare il Parlamento italiano. Il Santo Padre interviene sulla cultura gender con giudizi severissimi. Tutti da condividere".

Plaude alla parole del Papa anche il leader del Family Day Massimo Gandolfini: "Ci auguriamo che le parole del Papa facciano breccia tra la politica, la diplomazia e i grandi centri di potere internazionali che, ad intermittenza, ascoltano e strumentalizzano gli appelli del pontefice".

Sulla stessa linea d'onda Carolina Varchi, deputato e capogruppo in Commissione giustizia di Fratelli d'Italia: "Papa Francesco ha affermato ciò che ripetiamo da tempo: che il cosiddetto 'utero in affitto' è una pratica deprecabile che lede la dignità della donna e del bambino". Sempre da Fratelli d'Italia anche il commento di Maddalena Morgante, responsabile nazionale del dipartimento Famiglia e valori non negoziabili del partito: "Grazie alle parole di Papa Francesco andremo avanti con ancor più forza e determinazione nell'approvazione della legge affinché l'abominevole pratica dell'utero in affitto diventi finalmente reato universale".

E parlando dei temi etici oggi si registra il nuovo attacco dei tradizionalisti contro il Prefetto della Dottrina della Fede, il card. Victor Manuel Fernandez. Viene rilanciato un suo libro del 1998, "La pasion mistica", nel quale si parla anche di orgasmi. E' "pornoteologia", accusano i conservatori.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA