Lupi, saluti romani estranei a cultura politica centrodestra

"I saluti romani ad Acca Larentia sono estranei alla nostra cultura politica ed a quella del centrodestra ed essendo contrari ai valori della Costituzione, non abbiamo nessuna difficoltà a condannarli. Ci auguriamo che chi, giustamente, si indigna per questi gesti, retaggio di un passato che non deve tornare, sia capace con altrettanta foga di condannare ogni forma di violenza, compresa quella 'rossa' che portò alla strage di Acca Larentia, i cui colpevoli sono tuttora ignoti. E, speriamo, anche di provare compassione per quelle vittime così giovani e le loro famiglie. La terribile stagione degli Anni di Piombo sia un monito per tutti, per evitare che il dibattito politico diventi uno scontro all'arma bianca ed una continua delegittimazione dell'avversario". Lo afferma il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi.



