FI: Tajani, non cerchiamo consensi tra partiti alleati

"Non cerchiamo consensi tra le file degli alleati. Vogliamo cercare consensi nella società civile e nel grande partito dell'astensione". Così il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, in una conferenza stampa nella sede del partito dove ha annunciato alcune adesioni a FI a livello locale tra cui l'ufficializzazione dell'ingresso di Angelo Tripodi, consigliere regionale del Lazio.

"Dovremmo affrontare la questione ma il tema e' prematuro e per FI non credo che si possa prendere nessuno impegno prima del congresso". Così il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, alla domanda su eventuali candidature dei leader di centrodestra alle Europee, in una conferenza stampa nella sede del partito. E ha aggiunto: "Ritengo che serva una posizione congiunta e bisogna farlo insieme per dare più forza al centrodestra. Il rischio è che si possa prestare meno impegno all'attività di governo e io so quanto impegno serva". Quindi ha ribadito che sarà una "decisione comune da valutare insieme a Giorgia Meloni e Matteo Salvini".

"Il nostro obiettivo - h aggiunto - è di superare il 10% alle prossime elezioni europee e di arrivare a quota 20% alle politiche. Io sono molto ottimista perché vedo il clima del paese dove c'è voglia di una forza credibile seria affidabile".

In Sardegna. "Non c'e' nessuna data (per un confronto a breve sul candidato alle elezioni regionali in Sardegna, ndr). Io collaboro molto bene con gli altri partiti e comunque già i nostri dirigenti se ne stanno occupando. Al di là di questo, l'esito sarà scontato e cioè che ci sarà un accordo e vinceremo le elezioni. Forza Italia è una forza di buonsenso. Giorgia e Matteo sanno che possono contare su di me e su tutta FI" ha spiegato il segretario di Forza Italia. E allargando il discorso anche alle altre Regionali ha ribadito: "Il centrodestra troverà l'accordo e vincerà in tutte le regioni al voto in questi mesi. Il dibattito tra alleati da parte della politica. Io sono molto ottimista".

