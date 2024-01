"Ciao, come vedete sono a casa, sto bene, lo dico per tutte le persone che si sono preoccupate in particolare, mi dispiace molto. Sto recuperando energie e forze. Dovrò fare una piccola ma non problematica operazione al cuore nelle prossime settimane e quindi il recupero sta andando bene".

Così Marco Cappato in un video di circa un minuto pubblicato oggi su Youtube. L'attivista 52enne ieri è stato dimesso dall'ospedale Parini di Aosta, dove era stato ricoverato il 31 dicembre scorso a seguito di un malore.

"Volevo ringraziare - prosegue - tutte le persone che mi hanno scritto, mi hanno mandato messaggi in queste ore, mi hanno chiamato. Grazie. Un grazie particolare a tutto il personale dell'ospedale Parini di Aosta, sono stati fantastici, professionali ma anche gentili e umani. Questo è molto importante. Sto recuperando le energie perché temo ce ne sarà bisogno in questo 2024 per le lotte le battaglie dell'associazione Luca Coscioni, di Eumans, con chi di voi le vorrà combattere insieme. E comunque a tutte e tutti un buon 2024, ci siamo. Ciao".

Video Cappato dopo il ricovero: 'Sono a casa e sto bene'

