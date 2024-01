Salvini: 'Ora basta, da oggi partono le querele'

Ho l'onore e l'onere di prendermi responsabilità delicate, sempre in totale autonomia, nell'esclusivo interesse dell'Italia per promuovere lo sblocco, l'accelerazione e la progettazione di opere pubbliche ferme da anni. Lo afferma il vicepremier Matteo Salvini a proposito del caso che vede coinvolto Tommaso Verdini. "Essere coinvolto a sproposito in vicende di cui non so nulla non è più tollerabile. Da oggi cominciano a partire querele, da parte mia e della mia compagna Francesca Verdini come me coinvolta senza motivo in diversi articoli, con l'impegno a devolvere in beneficenza tutto quello che i calunniatori dovranno risarcire".

