"Io sto lavorando già da tempo ad un piano di borse di studio per studenti meritevoli" che "non hanno condizioni di reddito adeguate afare quello che meritano di fare ". Lo ha annunciato la premier Giorgia Meloni durante la conferenza stampa di fine anno. Meloni ha auspicato che sia realizzato in tempi brevi.



