Malpezzi e P. De Luca coordinatori dell'area di Bonaccini

Energia Popolare, l'area politico-culturale che si è formata in occasione dell'ultimo congresso del Partito Democratico attorno alla candidatura a segretario di Stefano Bonaccini, "prosegue a organizzarsi sui territori per dare il proprio contributo alle battaglie politiche che il Pd sta portando avanti in Parlamento e nelle nostre comunità contro le pessime scelte del Governo Meloni e per promuovere nel Paese idee e proposte realmente in grado di garantire crescita e giustizia sociale". E' quanto viene spiegato in una nota di Energia Popolare. "In questo percorso - viene aggiunto - dopo le due iniziative di Cesena a luglio e di Firenze a fine ottobre, a Simona Malpezzi e a Piero De Luca viene affidato il compito di coordinare a livello nazionale le attività di Energia Popolare. Accanto a loro, i responsabili organizzativi saranno Andrea De Maria e Stefania Pezzopane, mentre il coordinamento degli amministratori locali è affidato a Matteo Biffoni e quello dei consiglieri regionali a Simona Meloni".



