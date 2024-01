Il Papa, la guerra è una pazzia, sempre è una sconfitta

"Non dimentichiamo i popoli che sono in guerra: la guerra è una pazzia, sempre la guerra è una sconfitta", Lo ha ribadito il Papa al termine dell'udienza generale, invitando a pregare "per la gente in Palestina, Israele, Ucraina e in tanti altri posti dove c'è la guerra". "E non dimentichiamo i nostri fratelli rohingya che sono perseguitati", ha aggiunto il Pontefice.

In questo nuovo anno, ha aggiunto Papa Francesco, "preghiamo Dio che ci conceda un cuore sensibile alle necessità dei poveri, rifugiati e vittime della guerra. Per intercessione di Maria, Madre di Dio, chiedo al Signore il dono della pace".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA