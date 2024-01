Fontana, auguri alla Rai, la concorrenza sia un'opportunità

"Rivolgo alla Rai gli auguri per i settant'anni dell'inizio delle sue trasmissioni. Da quel 3 gennaio 1954, il Servizio pubblico radiotelevisivo ha lavorato, giorno dopo giorno, per la crescita culturale del Paese e per la costruzione di un'offerta dedicata all'informazione e all'intrattenimento, costruendo negli anni anche una solida collaborazione con le istituzioni a beneficio della democrazia e del Paese. Auspico che le odierne sfide del mercato, sempre più eterogeneo, concorrenziale e permeato dall'innovazione tecnologica, rappresentino un'ulteriore opportunità di crescita e di sviluppo". Lo dichiara il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA