Meloni torna in gioco, primo scoglio caso Anas-Verdini

La stellina di Capodanno che scintilla in una mano, e la garanzia di non sottrarsi "come sempre" agli impegni che la aspettano: Giorgia Meloni, con uno scatto sorridente sui social e il ringraziamento ironico anche a "quei pochi che sono riusciti a polemizzare perfino sulla salute", sembra pronta a rientrare dopo qualche giorno di stop, segnato da influenza e un problema con gli otoliti (con i postumi che ancora si farebbero sentire). E si prepara per le prime sfide dell'anno, dal destino dell'ex Ilva, appeso alle decisioni di Arcelor Mittal, alla presidenza italiana del G7, per cui riceve il plauso social dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Ma il primo appuntamento in agenda sarà col fuoco di fila delle domande dei giornalisti alla conferenza stampa di fine anno, fissata il 4 gennaio dopo essere stata rinviata già due volte per i problemi di salute. Sarà sicuramente chiamata a rispondere dei presunti episodi di corruzione sugli appalti Anas, che hanno portato all'arresto del figlio di Denis Verdini, Tommaso, ora ai domiciliari. Nelle carte viene citato (ma non è indagato) il sottosegretario leghista al Mef Federico Freni ("solo millanterie, sono tranquillo" ha detto lui nei giorni scorsi) e le opposizioni hanno già chiamato in causa il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, chiedendogli di riferire in Aula. Lui per ora ha fatto sapere di non andrà e ha fatto a tutti gli auguri per il 2024 postando una foto con la fidanzata, Francesca Verdini, entrambi sorridenti. E, non a caso, ha subito sottolineato un passaggio del discorso di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sul confine tra "vero e falso" e sul crearsi "nemici" da attaccare.

In Fratelli d'Italia la parola d'ordine per il momento è cautela, perché, il ragionamento che si fa, c'è una inchiesta della magistratura su fatti accaduti quando non era questo il governo in carica (argomento molto citato anche tra i leghisti) e non ci sono politici indagati. Ma certo la situazione è "sgradevole", una "brutta storia", dicono nella maggioranza. E qualche imbarazzo potrebbe crearlo anche il polverone di ironie e polemiche dopo l'incidente alla festa di Capodanno con Andrea Delmastro (un ferito, un colpo accidentale partito dalla pistola di un deputato di Fdi), con le richieste di dimissioni del sottosegretario alla Giustizia e di un intervento della premier da parte delle opposizioni.

Ma la vera sfida del 2024, tutta politica, è quella delle elezioni europee del 9 giugno, a pochi giorni dal vertice dei 7 Grandi in Puglia. E la domanda delle domande per la premier è sulla sua candidatura: ci si aspettava che la leader di Fdi, che è anche presidente dei Conservatori di Ecr, potesse sciogliere la riserva già ad Atreju, dove sul palco si era presentato anche l'amico di Vox, Santiago Abascal. Ma, stando ai bene informati, potrebbe non scioglierla nemmeno giovedì. Troppo presto, uno dei ragionamenti che si fa a via della Scrofa, per ufficializzare ora una eventuale corsa che avrebbe un impatto sulla campagna elettorale e che potrebbe averlo pure sulle scelte di avversari e alleati. Nemmeno Salvini avrebbe ancora scelto se mettere o meno il suo nome sulle liste e Antonio Tajani non deciderà prima del congresso di Fi di fine febbraio. La corsa, e i risultati in termini di preferenze, tra i ragionamenti che si fanno nella maggioranza, potrebbero incidere sugli equilibri del centrodestra, alle prese anche con le trattative per le amministrative.

Lei per ora promette "di mettercela tutta", come fa anche la sorella Arianna, sempre via social. Uno scatto col cagnolino sul tappeto del salotto di casa, e l'assicurazione, scrive la responsabile della segreteria di Fdi, di portare "impegno, dedizione, forza e coraggio. Ma tu 2024 porta un po' di...fortuna".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA