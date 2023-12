Sugli appalti Anas "c'è una indagine in corso, iniziata ben prima dell'insediamento dell'attuale governo, che non coinvolge Matteo Salvini, né altri esponenti politici, quindi, attendiamo gli sviluppi". E' la posizione di FdI sull'inchiesta che coinvolge Denis e Tommaso Verdini riassunta in 'Ore 11', il bollettino indirizzato ai parlamentari del partito.

