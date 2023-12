Gasparri (FI), pretestuoso chiedere un'informativa a Salvini

La richiesta delle opposizioni a Salvini di un'informativa in Parlamento per le indagini sulle commesse Anas "è pretestuosa. Tutti dicono che bisogna salvaguardare l'autonomia della magistratura, perché un'informativa in Parlamento? Salvini non è indagato, di cosa deve rispondere? Non c'è l'oggetto del contendere". Lo dice, interpellato dall'Ansa, il capogruppo di Fi al Senato, Maurizio Gasparri. "La richiesta a Salvini viene anche da Cafiero de Raho - aggiunge - La faccio io una domanda a lui: quando faceva il magistrato aveva già la coscienza militante di un partito? Perché troverei disdicevole essere militante di partito e avere la toga sulle spalle". Per Gasparri l'indagine non indebolisce Salvini e la Lega: "Non credo proprio". Poi, su Denis Verdini: "Gli auguro di dimostrare la sua innocenza. Ma ricordo che con Forza Italia non ha che fare da tempo. Uscì e fondò un movimento, Ala, a sostegno di Renzi. Quindi, chi cita Forza Italia può farne a meno".



