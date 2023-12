"In agenda non ha inserito alcun intervento in Aula per un'informativa". E' quanto rispondono fonti vicine al vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a chi chiede se terrà un'informativa in Parlamento sull'inchiesta sulle commesse Anas, come richiesto anche oggi da Pd e M5s.



