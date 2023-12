Faraone (Iv),Pd accodato al giustizialismo 5s su commesse Anas

"Il M5S vuole perennemente trasformare il Parlamento in un tribunale del popolo. Anche sulle commesse Anas, sono bastate due paginate di giornali e subito è partita la caccia alle teste da 'colpire'. Il Pd naturalmente si è accodato, come gli capita spesso quando c'è da issare la bandiera giustizialista. L'inchiesta è alle prime battute, incredibile che la sinistra per rincorrere Conte abbia dimenticato i principi basilari del garantismo". Lo scrive sui social il capogruppo alla Camera di Iv, Davide Faraone.



