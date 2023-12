Conte, Meloni non sottovaluti la questione morale

"Meloni non sottovaluti la questione morale. Vogliamo tornare ai tempi di Tangentopoli in cui si gettavano le monetine ai politici? Quando non si ha la forza e l'intransigenza di far dimettere da incarichi istituzionali i propri compagni di partito, da Santanchè a Delmastro, si finisce per abbassare l'asticella di tolleranza sui comportamenti di tutti i rappresentanti delle istituzioni, di qualsiasi livello.

La lotta alla corruzione, la difesa della legalità devono impegnarci ogni giorno. Senza sconti". Lo scrive sui social il presidente del M5s, Giuseppe Conte. "Ancora corruzione e appalti, ancora ombre nella macchina statale. Non si può fare spallucce di fronte all'arresto di Tommaso Verdini, agli inquietanti fatti che stanno emergendo sull'Anas, una delle principali stazioni appaltanti del Paese, a rapporti che appaiono tutt'altro che trasparenti fra istituzioni e imprenditori".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA