Doppiette ai sedicenni, ritirata la proposta di legge in Senato su richiesta di Lollobrigida

"Ho chiesto al senatore Amidei di ritirare la sua proposta di legge, mai concordata con il governo. Senza entrare nel merito dei temi trattati, ritengo evidente sia necessario evitare ogni polemica derivante da proposte individuali che non rientrino in un riordino complessivo e omogeneo in chiave europea dell'attività venatoria". Lo dichiara in una nota il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

"Le polemiche strumentali e artificiose prodotte da azioni di questa natura - osserva il ministro -ritengo inquinino un dibattito finalizzato a garantire le attività legali esercitate da liberi cittadini, compresa quella in oggetto".

"Su richiesta del ministro Lollobrigida, ho ritirato la proposta di legge a mia firma. La proposta ambiva ad una omogeneità normativa delle regole applicate alla attività venatoria in ambito europeo. Purtroppo come sempre, senza entrare nel merito, è divenuto sterile argomento di polemica e il tema dovrà essere più opportunamente trattato in un quadro di revisione complessiva della materia". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Bartolomeo Amidei.

Doppiette anche ai sedicenni, un ddl di Fdi al Senato

Consentire anche ai sedicenni di andare a caccia, e quindi di portare legittimamente un'arma a questo scopo: è l'obiettivo di un disegno di legge presentato al Senato da Bartolomeo Amidei di Fratelli d'Italia. La norma è contenuta nel quinto articolo delle "Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", e punta a consentire "l'attività venatoria ai soggetti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età purché presentino, assieme alla richiesta di autorizzazione alla pratica l'attività venatoria, anche il consenso scritto" dei genitori. In base alla normativa in vigore, per andare a caccia bisogna essere almeno maggiorenni. Nell'abbassare l'età minima per poter richiedere la licenza di porto di fucile, il testo di Aimi prevede comunque che "fino al compimento della maggiore età, i cittadini in possesso di porto di fucile per uso di caccia devono esercitare l'attività venatoria accompagnati da altra persona che abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio da almeno tre anni".

