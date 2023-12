Fi, per ricandidature necessario mettersi in regola con quote

Forza Italia nell'approssimarsi delle prossime elezioni europee e regionali ha ribadito la assoluta necessità che i parlamentari europei e regionali che vogliono essere ricandidati devono necessariamente mettersi in regola con i pagamenti dei contributi dovuti al movimento in forza del regolamento approvato dal consiglio nazionale. E' stato ribadito che non vi saranno deroghe anche a costo di perdere personaggi, di cui anche oggi si parla sulla stampa, che hanno sempre avuto atteggiamenti opportunistici e che hanno già dimostrato di concepire l'impegno politico solo per fini personalistici". Lo rende noto l'Ufficio Stampa di Fi.



