Per Conte reddito da 24 mila euro, 22 mila per Soumahoro

E' di 24.359 il reddito dichiarato dal leader de M5s, Giuseppe Conte, in base a quanto pubblicato sul sito della Camera alla voce "Documentazione patrimoniale".

Per Conte non ci sono state variazioni patrimoniali rispetto al 2022 quando, oltre al reddito di 34 mila euro, aveva dichiarato di essere proprietario di una Jaguar del 1996 e di un'abitazione a Roma.



Fra le ultime dichiarazioni pubblicate c'è anche quella del deputato Aboubakar Soumahoro: il reddito dichiarato è di 22.115 euro. Rispetto al 2022 (reddito da 9.150 euro e comproprietà di un'abitazione a Roma), Soumahoro ha dichiarato l'acquisto, nel 2023, una Nissan X-Trail e di quote di fondi comuni e fondi pensione. Fra quelle dei leader di partito, ancora non è stata aggiornata la dichiarazione di Antonio Tajani.



