Imbrattato il portone di Palazzo Chigi, denunciato un giovane

Il portone di Palazzo Chigi è stato imbrattato in vernice spray rossa: è successo la scorsa notte attorno all'1.30. A quanto si apprende, è stato fermato un giovane di 25 anni, ripreso dalle telecamere e poi bloccato dalle forze dell'ordine all'altezza di via Frattina, prima di essere portato in commissariato e denunciato a piede libero.

La scritta con cui è stato imbrattato il portone, in uno stampatello disordinato e con un refuso (manca una "i" nella seconda parola), è "Rex Republic", come ricostruito anche nelle prime fasi dell'indagine. A quanto si apprende, gli agenti dell'Ispettorato di Pubblica sicurezza della Presidenza del Consiglio hanno visto il giovane autore dell'atto vandalico e sono usciti dalla sede del governo per bloccarlo. Lo hanno inseguito e fermato all'altezza di via Frattina, all'angolo con via del Corso.

Durante la fuga il venticinquenne si è disfatto della bomboletta, gettandola in un cassonetto della spazzatura, ma gli agenti l'hanno recuperata e sequestrata.

