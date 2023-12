Torna domani in Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, il decreto legislativo sui tre scaglioni Irpef, in attuazione della delega fiscale. L'esame definitivo del provvedimento, già all'ordine del giorno della riunione del 19 dicembre, era stato rimandato al Cdm successivo per un approfondimento tecnico in coerenza con la legge di Bilancio, che tre giorni dopo è stata approvata in prima lettura dal Senato.



