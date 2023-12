Conte il leader più povero, La Russa vende la Uaz 

Giuseppe Conte è il leader politico col reddito più basso. Nei documenti depositati alla Camera, per il 2022 ha dichiarato 24.359 euro, in pratica la somma relativa alla carica di deputato, visto che la legislatura con Giorgia Meloni presidente del consiglio è iniziata nell'ottobre del 2022. Per i mesi precedenti di quell'anno, quindi, non risulta che Conte abbia percepito redditi, neanche per il ruolo di leader del M5s.

La "documentazione patrimoniale" dei parlamentari è in corso di pubblicazione da qualche settimana sui siti di Camera e Senato. Nei giorni scorsi, già erano comparse quelle di diversi esponenti: il più ricco resta il leader di Italia viva, il senatore Matteo Renzi, con un reddito imponibile di 3,2 milioni di euro. Fra gli altri leader, la presidente del Consiglio e capo politico di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha un imponibile di 284.798 euro, mentre quello della segretaria del Partito democratico Elly Schlein è di 94.725 euro. Il segretario di Azione, Carlo Calenda, ha dichiarato un imponibile di 83.244 euro.

Dalle dichiarazioni dei parlamentari emergono anche alcune curiosità. Come quelle sul patrimonio automobilistico: Conte è proprietario di una Jaguar, anno 1996, mentre Ignazio la Russa nel 2023 ha venduto un fuoristrada Uaz immatricolato nel 2010. Per il presidente del Senato, il reddito nell'anno d'imposta 2022 è stato di 430.553 euro. Più basso il reddito del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, con un imponibile di 110.239 euro.

Compare un'auto anche nei documenti del deputato Aboubakar Soumahoro: nel 2023 ha comprato una Nissan X-Trail. Per lui, il reddito è stato di 22.115 euro: fra i beni dichiarati, compaiono quote di fondi comuni e fondi pensione. Pubblicata anche la dichiarazione del segretario di Più Europa, Riccardo Magi, che ha un reddito imponibile di 98.471 euro.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA