60 anni Molise: Roberti, autonomia è stata svolta epocale

Memoria, presente, futuro. Sono i contenuti del messaggio del Governatore del Molise, Francesco Roberti, in occasione del 60/o anniversario della Regione che il 27 dicembre 1963 divenne autonoma 'distaccandosi' dall'Abruzzo.

"I politici dell'epoca - ricorda Roberti - con grande lungimiranza lavorarono all'obiettivo dell'autonomia della Regione. In questi sessanta anni tantissimo è stato fatto e l'autonomia regionale è stata un punto focale per la crescita del nostro territorio sotto ogni punto di vista".

Roberti cita un esempio: "l'opportunità data ai nostri giovani di poter studiare restando a casa, grazie all'Università, fiore all'occhiello del nostro territorio".

"Sotto il profilo politico, grazie all'autonomia - prosegue - il Molise, con i suoi rappresentanti, siede nei diversi consessi che richiedono la presenza delle Regioni e, nel tempo, con modalità e strumenti differenti, ha ottenuto le attenzioni del Governo centrale e dell'Unione Europea. L'autonomia regionale ci ha consentito nei decenni di valorizzare al meglio le peculiarità del nostro territorio, dei paesaggi, dei siti storici, turistici, archeologici, delle eccellenze enogastronomiche e delle altre nostre risorse".

Memoria e presente, ma soprattutto una proiezione nel futuro.

"Oggi non possiamo che iniziare il 2024 chiedendoci cosa possiamo fare per il nostro territorio, per i nostri concittadini e per le giovani generazioni. Dobbiamo entrare in una nuova visione del Molise nel contesto nazionale, europeo e internazionale. Dobbiamo lavorare, tutti insieme, affinché il Molise possa essere competitivo dal punto di vista infrastrutturale, industriale, economico, sociale, lavorativo, culturale, cogliendo le opportunità che sono concesse dagli organismi centrali e dall'Unione Europea. Nuove sfide attendono il Molise e sono certo che, nell'attuale legislatura, dopo il periodo caratterizzato dal processo di approvazione del bilancio, ora possiamo guardare al prossimo futuro con rinnovato ottimismo, anche grazie agli ottimi rapporti personali, e della Regione più in generale, con il Governo, ma anche con tutte le istituzioni territoriali che, con spirito di collaborazione, contribuiscono a costruire il Molise del domani".



