In 15mila all'Angelus del Papa in Piazza San Pietro

Secondo la Gendarmeria vaticana, erano circa 15 mila i fedeli presenti in Piazza San Pietro per la recita dell'Angelus di papa Francesco. Lo riferisce la Sala stampa della Santa Sede.

"Siamo vicini ai nostri fratelli e sorelle che soffrono per la guerra, pensiamo alla Palestina, Israele, l'Ucraina. Pensiamo anche a coloro che soffrono per la miseria, la fame, la schiavitù. Il Dio che ha preso per sé un cuore umano infonda umanità nel cuore degli uomini". Lo ha detto papa Francesco all'Angelus.

"Auguro a tutti voi una vigilia di Natale nella preghiera, nel calore degli affetti e nella sobrietà. Permettetemi una raccomandazione: non confondiamo la festa con il consumismo". "Si può, e come cristiani si deve, festeggiare in semplicità, senza sprechi e condividendo con chi manca del necessario o chi manca di compagnia", ha aggiunto il Pontefice.

"Il modo di fare di Dio" è di agire sempre "come amore gentile che abbraccia, feconda e custodisce, senza fare violenza, senza ferire la libertà", ha detto oggi papa Francesco all'Angelus. E questa "gentilezza di Dio", ha sottolineato, "è qualcosa che, in un certo modo, possiamo sperimentare anche tra di noi, ad esempio quando tra amici, fidanzati, sposi, genitori e figli, si è delicati, si è rispettosi, prendendosi cura degli altri con gentilezza". Per il Pontefice "Dio ama così e chiama anche noi a fare lo stesso: accogliendo, proteggendo e rispettando gli altri". "Pensare a tutti, pensare a chi è emarginato, a chi in questi giorni è lontano dalla gioia del Natale: pensare a tutti con la gentilezza di Dio", ha aggiunto Francesco. "Chiediamoci allora, alla vigilia di Natale - ha quindi esortato -: desidero lasciarmi avvolgere dall'ombra dello Spirito, dalla dolcezza e dalla mitezza di Dio, facendogli posto nel cuore, accostandomi al suo perdono, all'Eucaristia? E poi: per quali persone sole e bisognose potrei essere ombra che ristora, amicizia che consola?".



