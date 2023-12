Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha dato la propria disponibilità ad intervenire in commissione Bilancio della Camera mercoledì prossimo, 27 dicembre. La sua partecipazione, che il Mef conferma alle 14, sarà però esclusivamente concentrata sulla legge di bilancio e non sul Patto di Stabilità o sul Mes, come richiesto questa mattina dalle opposizioni. Su questi temi c'è comunque l'apertura a riferire in altre sedute.



