Calenda, il governo è incapace di stare in Ue con dignità

"Dovevamo: 1) ratificare subito il Mes. 2) sostenere immediatamente la riforma del patto di stabilità proposta della Commissione Europea. 3) usare il veto contro il patto di stabilità tedesco (tanto più se imposto in un bilaterale franco-tedesco dove l'Italia è stata trattata peggio di Malta). Questo governo ha fatto tutto al contrario sia in termini di sequenza che di sostanza, dimostrandosi incapace di stare in Ue con autorevolezza e dignità. Ne pagheremo le conseguenze". Lo scrive su X il segretario di Azione, Carlo Calenda.



