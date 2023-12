Boccia (Pd), Giorgetti ostaggio degli anti Ue, si dimetta

"Il governo Meloni non dà una risposta ai problemi degli italiani su lavoro, casa e pensioni e irresponsabilmente trascina l'Italia in un conflitto economico in Europa senza precedenti. Il ministro Giorgetti è ostaggio del populismo e degli anti europeisti e non è adeguato a ricoprire quel ruolo: sia coerente e si dimetta. Non permetteremo che l'Italia si trasformi nell'ultima ruota del carro di una a Europa che abbiamo fondato". Così in una nota il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA