Mes, Barelli "ogni modifica va discussa con l'Ue"

"Forza Italia si è astenuta al voto in aula sul Mes in quanto ritiene che questo sia un provvedimento da migliorare e che questo lo si debba fare all'interno dell'Unione europea". Così il capogruppo alla Camera di Forza Italia. Paolo Barelli, ha commentato la bocciatura della ratifica alla proposta di riforma del Meccanismo europeo di stabilità.

"Il Mes - ha detto ancora Barelli a margine di un incontro elettorale all'Aquila - è un elemento fondamentale in caso di crisi, ma per aggiungere nel nuovo Mes anche la tutela delle crisi bancarie occorre ottenere prima l'unità bancaria europea e l'armonizzazione fiscale in tutta Europa".

"Forza Italia - ha concluso - vorrebbe decidere tutto questo insieme alla Comunità europea e per questo motivo si è astenuta rispetto all'escludere tassativamente la possibilità di una revisione dello stesso Mes".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA