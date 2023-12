Il Mes subito all'esame dell'Aula della Camera

Il Mes subio all'esame dell'Aula della Camera. La scelta arriva dopo il parere contrario della commissione Bilancio sul meccanismo europeo di stabilità. La maggioranza arriva però divisa all'appuntamento: FdI e Lega hanno annunciato voto contrario mentre FI e Noi moderati si asterranno. Le opposizioni attaccano, evidenziando la "spaccatura" delle forze che sostengono il governo.

Il parere contrario della commissione Bilancio - modificato rispetto a una prima versione - evidenzia il mancato ruolo del Parlamento nel monitoraggio sottolineando che "tale esclusione potrebbe incidere sulla possibilità per il Parlamento di monitorare in modo adeguato eventuali effetti indiretti della ratifica del Trattato, considerando che la mera richiesta di versamento di ulteriori quote di capitale", ai sensi dell'articolo 9 del trattato istitutivo del Mes, "si prospetta come cogente rispetto ad ogni impegno di finanza pubblica, determinando intuibili effetti a carico della finanza pubblica".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA