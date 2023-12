Consigli provinciali di Potenza e Matera: ecco tutti gli eletti

Si sono tenute ieri le elezioni - di secondo livello, nelle quali cioè possono votare solo sindaci e consiglieri comunali - per i rinnovi dei Consigli provinciali di Potenza e Matera, che resteranno in carica per due anni: ha vinto il centrosinistra che, con una lista unica, ha conquistato la maggioranza in entrambe le assemblee. Questa tornata elettorale non valeva per i presidenti: attualmente sono due rappresentanti del centrosinistra, Christian Giordano per la Provincia di Potenza e Piero Marrese per quella di Matera.

Per il Potentino - hanno votato 816 su 1.192 aventi diritto - la lista unica del centrosinistra, denominata "Provincia Unita" ha conquistato sette seggi su 12, con l'elezione di Carmine Ferrone, Filippo Sinisgalli, Michele Giordano, Rocco Pappalardo, Vincenzo Bufano, Rocco Pergola e Giuseppe Fittipaldi. Tre eletti per "La Provincia dei 100 Comuni" (che faceva riferimento alla Lega): Lucia Larotonda, Giovanni Barbuzzi e Michele Lioi. Un seggio ciascuno per Fratelli d'Italia (Giovanni Setaro) e Forza Italia (Gianmichele Restaino).

Per il Materano - hanno votato 311 su 404 aventi diritto - la lista del centrosinistra "Provincia Unita" ha eletto sette consiglieri su dieci: Francesco Mancini, Pasquale Sodo, Carmine Alba, Emanuele Pilato, Filomena Bucello, Concettina Sarlo e Pasquale Doria. Tre i consiglieri del centrodestra eletti: Nunzio Gallotta e Giuseppe Maiuri con la lista "Provincia Civica" e Carlo Ruben Stigliano con la lista "Insieme per la Provincia di Matera".



