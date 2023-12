Schlein, nessuno all'opposizione può pensare di farcela da solo

Quella del confronto e delle convergenze con il resto dell'opposizione "continuo a pensare siano non solo la strada giusta ma quella che ci chiedono i nostri elettori ed elettrici: nessuna forza oggi all'opposizione può pensare di farcela da sola, è vero che abbiamo le nostre differenze altrimenti saremmo tutti nella stessa forza ma le differenze si possono comporre". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein replicando in una conferenza stampa a chi le chiedeva dei rapporti nell'opposizione e dello stop di Conte alla federazione.

Schlein ha citato la battaglia sul salario minimo e osservato che "su quella come su tante altre" battaglie "dobbiamo riuscire a unire maggiormente le forze". "Il mio avversario - ha evidenziato - è il governo Meloni: da me non sentirete mai una polemica verso le atre forze di opposizione". "Anche questo governo - ha concluso - ha tre forze politiche che hanno le loro differenze ma nessuno mette in discussione che riescano a fare un governo insieme".



