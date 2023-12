Pd,via le mance dalla manovra,convergano su fondi violenza donne

Via i fondi dalle 'mance' che sono state inserite nella parte di 'tesoretto' per le modifiche parlamentari da parte dell'opposizione: "li utilizzino per aumentare i fondi che le opposizioni, insieme hanno destinato alla lotta alla violenza di genere". Lo dice il capogruppo del Pd al Senato Francesco Boccia durante la conferenza stampa dei gruppi Pd in Senato sulla manovra. "Si va - cita Boccia elencando una serie di micro-misure - dagli spogliatoi per alcune attività sportive a Possano o Spilimbergo" ai canili e gattili in Val d'Aosta alle risorse per numerose fondazioni.





