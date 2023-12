Mattarella: 'Intollerabile violenza sulle donne'

"Si allargano intanto i divari sociali: alle vecchie diseguaglianze se ne aggiungono di nuove, nei campi del digitale e della conoscenza. E stridono le gigantesche ricchezze appannaggio di pochi a fronte del disagio di tanti, con una distanza mai prima registrata né in Italia né altrove. Si tratta di fenomeni globali che entrano prepotentemente nella vita delle nostre comunità e in quella quotidiana di ciascuno. Se questo è lo scenario in cui siamo immersi, su quali presupposti possiamo insieme guardare al domani senza cedere all'angoscia ma anzi recuperando un sentimento di fiducia nel futuro?". Così Sergio Mattarella.

Ecco i punti principali del suo intervento durante lo scambio di auguri con le Alte cariche dello Stato al Quirinale:

'L'uso distorto della tecnologia fenomeno da regolare'

L'uso distorto della tecnologia è un fenomeno che "deve essere regolato, necessariamente e urgentemente, nell'interesse delle persone, dei cittadini, ma sappiamo che questa fondamentale esigenza incontra difficoltà a causa delle dimensioni e del potere di condizionamento degli operatori del settore. La cui presunzione di divenire protagonisti che dettano le regole, anziché essere destinatari di regolamentazione, si è già manifestata in più occasioni". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia al Quirinale con le alte cariche dello Stato.

'Intollerabile la violenza sulle donne'

"Occorre contrastare con forza, e insieme, i fenomeni di violenza che si manifestano in vari ambiti della società, in particolare scuote le nostre coscienze - ed è intollerabile - la violenza degli uomini sulle donne. Senza dimenticare che un forte, efficace, contrasto viene fornito dalle tante, diffuse e preziose forme e iniziative di solidarietà, il cui messaggio di esempio, nella narrazione dei media e dei social, finisce sovente per essere oscurato"

'Siamo ad un tornante della storia dell'umanità, decisive le nostre scelte'

"Mai come in questo tornante della storia dell'umanità, il confine tra bene e male, tra giustizia e ingiustizia, tra vero e falso, dipende dalle nostre scelte.

Dalla nostra capacità di leggere il cambiamento in atto per orientarlo. E farlo con la guida dei principi irrinunciabili della nostra civiltà. Nulla può essere dato per scontato. La pace innanzitutto. Ma anche la democrazia, i valori su cui si fonda. A cominciare dall'idea di libertà".

"Affidare le scelte alla politica, no a gruppi finanziari"

"E' alla politica, alle democratiche istituzioni rappresentative che vanno affidate le scelte e le decisioni che incidono sulla vita sociale e sulla libertà dei cittadini non alle strategie di grandi gruppi finanziari in base ai loro interessi, che vanno rispettati ma nell'ambito delle regole che devono osservare per tutelare i valori fondamentali della convivenza civile".

'Non trascurare la flessione alla partecipazione al voto'

"I presupposti etici e civili della democrazia vivono nei sentimenti della comunità. Le paure possono attenuare il senso di solidarietà e quindi il desiderio di partecipazione, possono affievolire la fiducia necessaria per farsi artefici del futuro. Non possiamo trascurare l'attuale preoccupante flessione della partecipazione al voto, essenziale per la legittimazione delle istituzioni".

'Oligarchi agiscono sempre più come contropoteri'

"Oligarchi di diversa estrazione si sfidano nell'esplorazione sottomarina, in nuove missioni spaziali, nella messa a punto di costosissimi sistemi satellitari (con implicazioni militari) e nel controllo di piattaforme di comunicazione social, agendo, sempre più spesso, come veri e propri contropoteri". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia al Quirinale con le alte cariche dello Stato per gli auguri di Natale. "Il fenomeno non è nuovo nella storia - ha aggiunto il capo dello Stato -. Già in passato, anche lontano, grandi corporazioni si sono trovate a condizionare l'azione di governi, se non degli Stati. Con l'avvento della democrazia gli Stati non dipendono più da singoli interessi. E non deve accadere".

