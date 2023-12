Sondaggi, Youtrend: scende ancora Fdi, la Lega raggiunge il 10%

Fratelli d’Italia scende per la terza settimana consecutiva e raggiunge il 28,5% (-0,4% rispetto alla settimana scorsa), secondo l’ultimo sondaggio realizzato da Quorum/YouTrend per Sky TG24. Il partito di Giorgia Meloni resta però saldamente in testa, seguito dal Partito Democratico, che sale al 19,6% (+0,3%), e dal Movimento 5 Stelle che scende al 13,4% (-0,1%).

Nel centrodestra continua a crescere seppur lentamente la Lega, che per la prima volta da quando Quorum/YouTrend misura le intenzioni di voto a cadenza settimanale, ovvero da marzo 2023, raggiunge il 10% (+0,1%). Cala invece Forza Italia (5,9%, -0,3%). Si assestano al 4%, quindi esattamente sul livello della soglia di sbarramento delle elezioni europee, sia Azione (-0,1%) che Alleanza Verdi/Sinistra (+0,3%).

Poco più lontani troviamo Italia Viva (2,9%, -0,3%), +Europa (2,2%, stabile) e Noi Moderati (2,0%, +0,2%). Ha un’opinione positiva dell’operato del governo Meloni il 38% degli intervistati (-1% rispetto a una settimana fa), mentre restano stabili i giudizi negativi (54%). Se paragoniamo questi numeri con quelli di inizio marzo 2023 notiamo un peggioramento del giudizio degli italiani sul governo Meloni. In nove mesi infatti i giudizi negativi sono saliti (+9%) e quelli positivi sono scesi (-6%).

Nella misurazione della fiducia nei leader di partito continua il testa a testa fra Giorgia Meloni (37%, stabile) e Giuseppe Conte (37%, +1%). Dietro di loro migliora la situazione di Antonio Tajani (26%, +1%), Elly Schlein (26%, +1%), Matteo Salvini (24%, +1%) e Carlo Calenda (19%, +1%). Sondaggio svolto con metodologia CAWI tra il 13 e il 14 dicembre 2023 su un campione di 805 intervistati rappresentativi della popolazione maggiorenne residente in Italia, indagata per quote di genere ed età incrociate, stratificate per titolo di studio e ripartizione ISTAT di residenza. Il margine d’errore è del +/- 3,5% con un intervallo di confidenza del 95%.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA