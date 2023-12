Nel 2023 sui social crescono Giorgia Meloni e Elly Schlein

Sono le donne in politica a registrare le migliori performance sui social nel 2023: secondo una analisi di DeRev lo scorso anno la premier Giorgia Meloni ha avuto il maggiore incremento di 1 milione 840 mila follower (+33,8%), e la segretaria Pd Elly Schlein ha quasi raddoppiato i 'seguaci' arrivando a 789.805.

Fra le due c'è però una profonda differenza. La presidente del Consiglio ha costantemente incrementato i follower negli ultimi due anni, praticamente raddoppiandoli, tanto da essere arrivata a un milione di distacco dal segretario della Lega e vicepremier Matteo Salvini che è in assoluto il più seguito (8 milioni e 782mila per Meloni e 9 milioni e 764mila per Salvini).

Quello di Schlein invece è un exploit che si è concentrato nelle due settimane della sua elezione a capo del Partito Democratico.

Diverso il caso di Salvini con 6.257 post in un anno (4,57 al giorno). Unico a superarlo è il leader di Azione Carlo Calenda (7.695) che però si concentra su X.

Chi invece mostra segni di difficoltà è Giuseppe Conte che perde 34.212 follower su Instagram e 15.107 su Facebook mentre ne guadagna su TikTok 165mila. Anche Matteo Renzi perde follower, 34.988 su X. Al contrario, Salvini fa di tutto per essere onnipresente: utilizza i social attivamente, anche se raccoglie interazioni (quasi 70 milioni nell'anno) per lo più con fatti di cronaca nera o di criminalità che puntualmente denuncia, a differenza di Meloni e Tajani che prediligono uno stile molto più istituzionale.



