Cdm indica Fava all'Inps e D'Ascenzo all'Inail. Rinviato l'ok ai tre scaglioni Irpef

Il Consiglio dei ministri ha deliberato "su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone, l'avvio della procedura per il conferimento all'avvocato Gabriele Fava dell'incarico di Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale -Inps" e "al professor Fabrizio D'Ascenzo dell'incarico di Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione nazionale contro gli infortuni sul lavoro - Inail". E' quanto si legge nel comunicato finale del Cdm.

Approvati definitivamente due decreti legislativi di attuazione della delega fiscale (fiscalità internazionale e adempimenti e versamenti). È stato, inoltre, approvato in prima lettura un nuovo decreto legislativo con le disposizioni relative alle gare dei giochi a distanza: si è messa fine alla stagione delle proroghe dei giochi online predisponendo una cornice generale per la definizione dell'intero sistema e per bandire le nuove gare. Sono inoltre previste misure volte al contrasto all'illegalità e alla tutela dei giocatori più deboli.

Leo: 'Irpef rinviato per coordinamento con la manovra'

E' stato invece rimandato al prossimo Cdm il decreto legislativo sui tre scaglioni Irpef per un approfondimento tecnico in coerenza con la Legge di Bilancio in via di approvazione. Fonti di Palazzo Chigi spiegano che all'ultima riunione del 2023 saranno approvati altri decreti delegati attuativi della riforma del sistema tributario segnando l'avvio della rivoluzione fiscale del governo Meloni.

"Al prossimo Consiglio dei ministri, l'ultimo del 2023, saranno approvati altri decreti delegati attuativi della riforma del sistema tributario. Tra questi anche il dlgs sui tre scaglioni Irpef, per il quale si è preferito un rinvio di qualche giorno per consentire un coordinamento tecnico in coerenza con la legge di Bilancio in via di approvazione. Un atto di grande serietà che conferma la volontà del governo di coniugare le esigenze dei cittadini e l'equilibrio dei conti pubblici". Lo afferma il viceministro dell'Economia Maurizio Leo in una nota.

"Ad ogni modo, prosegue a ritmi serrati, e nel pieno rispetto dei tempi previsti, la rivoluzione fiscale del governo Meloni. Una riforma - conclude - che il Paese attende da oltre mezzo secolo e che oggi sta vedendo la luce grazie all'azione concreta del governo di centrodestra".

Ok alla proroga agli aiuti militari all'Ucraina fino al 2024

E' stato approvato oggi in Cdm il decreto-legge per la proroga di un anno delle cessioni di armi, mezzi e forniture all'Ucraina. "Ancora una volta, dunque, l'Italia sceglie di essere dalla parte della libertà delle Nazioni e del rispetto del diritto internazionale, con l'obiettivo di arrivare, in linea con la posizione assunta dagli alleati Nato e Ue, a una pace giusta e duratura", è il commento del ministro della Difesa Guido Crosetto.

La proroga dall'1 gennaio al 31 dicembre 2024, dell'autorizzazione al Governo, previo atto di indirizzo di Camera e Senato, alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti alll'Ucraina. è stata decisa su iniziativa di Crosetto, del ministro degli Esteri, Antonio Tajani e del ministro all'Economia, Giancarlo Giorgetti, "e - sottolinea la Difesa - con il consenso dell'intero governo". "Il prolungamento del conflitto russo-ucraino, in uno scenario internazionale aggravato dalla crisi mediorientale e dalla guerra tra Israele Hamas - sottolinea il ministero - impone al governo Meloni una scelta di coerenza, di sostegno e, dunque, di proroga degli aiuti all'Ucraina, in linea con gli impegni internazionali assunti dall'Italia in sede Ue e Nato. Il decreto-legge in questione consentirà al Governo, per un ulteriore anno e previo obbligatorio mandato del Parlamento, di supportare la popolazione ucraina, impegnata a difendere la libertà e sovranità della sua Nazione, mettendo loro a disposizione, come è stato fatto finora, non solo armi, ma anche equipaggiamenti, gruppi elettrogeni e quanto necessario a sostenere le operazioni militari a difesa di civili inermi". "Abbiamo scelto - osserva Crosetto - come dicastero e come governo di prorogare un atto di indirizzo, deciso ormai già un anno fa, dal governo precedente, lasciando immutato il dettato del decreto e decidendo di ottemperare, appena ve ne saranno le condizioni, a un passaggio parlamentare, e abbiamo scelto di farlo senza utilizzare strumenti secondari come il decreto Mille Proroghe o altri provvedimenti non omogenei per materia, come pensavano alcuni".

