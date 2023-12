Bolzano e Trento da Calderoli per ripristino dell'autonomia

I presidenti delle Province autonome di Bolzano e Trento, Arno Kompatscher e Maurizio Fugatti, incontrano domani a Roma il ministro Roberto Calderoli per stabilire la tabella di marcia che dovrebbe portare al ripristino delle competenze, perse con pronunciamenti della Consulta dopo la riforma costituzionale del 2001. All'incontro parteciperanno anche i presidenti delle due commissioni paritetiche (Commissione dei sei e dei dodici), ha annunciato Kompatscher.

Il governatore altoatesino ha ricordato le assicurazioni fatte dalla premier Meloni in merito. Non è invece ancora chiaro se l'adeguamento avverrà a pari passo in tutte le Regioni e Province autonome o se Bolzano e Trento potranno accelerare l'iter.

In merito alle trattative per la formazione della nuova giunta provinciale di Svp con Fdi, Lega, La Civica e Freiheitlichen, Kompatscher ha auspicato che il testo dell'accordo possa essere pronto entro Natale. In questo modo potrebbe essere valutato durante le festività dagli organi di partito, per poi chiudere poi le trattative nelle prime settimane di gennaio. Il presidente deve essere eletto dal Consiglio provinciale entro il 20 gennaio.



