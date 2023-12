La Russa, Meloni capolista alle europee? Berlusconi lo faceva

"Meloni è la presidente di FdI e anche Berlusconi quando era presidente di FI si candidava sempre come capolista. Anzi, una volta, quando mi presentai come secondo, subito dopo Berlusconi, fu uno dei più grandi successi della mia vita elettorale". Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, risponde così a un giornalista che, durante la cerimonia per gli auguri, gli chiede cosa ne pensi della possibilità che Giorgia Meloni si presenti ovunque come capolista alle Europee e se questo potrebbe avere conseguenze sulla tenuta della maggioranza. "Comunque - aggiunge - deciderà Meloni e se dovessi dare un consiglio lo darei in privato".



