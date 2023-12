Schlein e M5s, basta insulti. Sul superbonus una buffonata

Giorgia Meloni "non continui ad insultare gli italiani". La risposta delle opposizioni all'intervento conclusivo di Atreju da parte del presidente del Consiglio non si fa attendere. Non appena la leader di Fdi è scesa dal palco della kermesse di Castel Sant'Angelo, Elly Schlein risponde ai suoi attacchi. "Mentre fa festa ad Atreju il governo lascia 900mila famiglie in povertà senza nessun tipo di aiuto, fa cassa sui poveri solo per finanziare i suoi condoni fiscali. Cara Giorgia, non continuate a insultare gli italiani", dice il segretario del Pd.

"Una volta - sostiene Schlein - si diceva 'panem et circenses', voi alle famiglie il pane lo state togliendo. E date solo uno spettacolino di terz'ordine con eversori che vorrebbero appendere le persone a testa in giù. La misura è colma, tornate al lavoro e occupatevi del lavoro povero: perché è a voi che è mancato il coraggio di venire in Parlamento a votare contro il salario minimo, avete preferito annullare la discussione. Ma i problemi degli italiani non li potete annullare nel vostro patetico show".

Parole dure, cui si aggiungono a stretto giro di posta quelle del M5S. Mentre il partito di Giuseppe Conte bolla come una "buffonata" l'atteggiamento sul superbonus del centrodestra, che Stefano Patuanelli definisce come "dilettanti allo sbaraglio e imbroglioni", Chiara Appendino punta a testa bassa sulla premier. "Sempre più tra il patetico e il disperato, la Presidente del consiglio si definisce seria e anche austera perché, avendo affossato il Superbonus e il Reddito di cittadinanza, avrebbe dimostrato di non buttare i soldi degli italiani dalla finestra. Lei in realtà i soldi non li butta perché li prende direttamente dalle tasche degli italiani, come dimostrano la Legge di bilancio e tutti i provvedimenti economici laterali". E Matteo Renzi usa l "gancio" della querelle tra Meloni e l'influencer Chiara Ferragni per attaccare a sua volta la premier. "Intelligenza artificiale, aerospazio, biotecnologie per la medicina del domani: l'Italia ha bisogno di futuro. Giorgia Meloni invece parla di quello che davvero le interessa: il pandoro di Chiara Ferragni", sostiene il leader di Italia Viva, secondo cui "va in scena lo scontro tra le due celebrità social del Paese: a Palazzo Chigi abbiamo una influencer, non una Premier. E dopo più di un anno di governo le riforme sono sparite dall'agenda politica".





